Конфлікт у Нагірному Карабасі так і залишився не вирішеним, невідомо, коли може настати гаряча фаза, але поки не видно, щоб сторони йшли назустріч один одному. Таку серйозну тему обговорив незалежний журналіст, медіаексперт Карен Мадоян з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенко у програмі «Романенко бесіди» на Youtube .

«У Баку і в Єревані спочатку були певні посили про те, що потрібно починати спілкуватися, виходячи з ситуації, яка зараз склалася, але насправді на даний момент ми бачимо зовсім інші заяви. Баку постійно піднімає питання про територіальну цілісність Вірменії. Алієв нещодавно ставив під сумнів приналежність Сюнікської області, де як раз повинен проходити транспортний коридор, про який домовилися», - підкреслив він.

Мадоян сказав, що в даній ситуації Вірменія загнала себе трошки в глухий кут, ряд азербайджанських політиків висловлювалися в тому ключі, що зараз в Карабасі знаходяться російські миротворці, там є місцеве населення і для того, щоб був якийсь маршрут і зв'язок з Вірменією їм залишили Лачинський коридор, тим самим кажучи, що свою частину домовленостей виконали.

«Тепер прийшов час вірмен подумати, щоб виконувати свою частину домовленостей. Йдеться про той самий коридор з Нахічеванської області. І в даному випадку ніяких зрушень з боку Єревана вони не бачать, і я думаю, що Пашинян не поспішатиме з цим, тому що ми можемо уявити той рівень зради, який почнеться у вірменському суспільстві», - акцентував він.

Мадоян резюмував, що зараз всі чекають виборів у Вірменії, і тому в Азербайджані дуже обережно підходять до цього питання, і немає таких агресивних заяв з вимогою виконання частини домовленості Вірменією. Зараз, за його словами, немає видимості того, що в Азербайджані налаштовані на миролюбну риторику, і поки складно говорити, чи налаштовані в Баку на позитивні кроки в бік Єревану.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Ялі, що кредит від МВФ обійдеться Україні дешевше, аніж із зовнішніх ринків.