Военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что Украина может стать разменной монетой в конфликте между Палестиной и Израилем.

Дмитрий Снегирев отметил, что в конфликте между Палестиной и Израилем - Украина может стать страной размена, поскольку за этим конфликтом стоят геополитические интересы Китая, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

"Китай не будет считаться уже с интересами Российской Федерации. А Российская Федерация - вы знаете, по большому счету, здесь стоит вопрос, что Украина будет страной размена. Скажем, педалироваться вопрос о так называемых Нормандских договоренностях. Ошибочно уже подписанных президентом Украины Зеленским. Если раньше Украина имела возможность для дипломатических маневров в моменте того, чтобы президент Зеленский заявил, что Минские соглашения были подписаны предыдущим президентом, мы их не выполняем - то сейчас Нормандские договоренности подписаны непосредственно уже Зеленским", - сказал Снегирев.

Он отметил, что Россия выступает категорически против возможного участия США в Нормандском формате.

"О чем это говорит? Все, Украину мы оставляем за собой. Европу мы оставляем за собой. Не случайны заявления Соединенных Штатов о возможности достройки "Северного потока-2". Давайте посмотрим заявления Макрона, Меркель. Европа фактически уже в поле военно-политического влияния Российской Федерации. И все попытки Соединенных Штатов натыкаются на непонимание уже не Российской Федерации, а в первую очередь - наших так называемых "европейских партнеров", - добавил аналитик.

Как сообщала Politeka, Куса заявил о причинах палестино-израильского конфликта: это четкий внутриполитический интерес плюс элементы "черного лебедя".

Также Politeka сообщала, что, по мнению Снегирева, эскалация ситуации на Ближнем Востоке отодвинет на второй план ситуацию на востоке Украины.



