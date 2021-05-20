Политолог Руслан Бортник в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, когда заменят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

«Если не вмешается какая-то экстренная ситуация, думаю, что после назначения Любченко (Алексей Любченко – новоназначенный первый вице-премьер – министр экономики – ред.) Шмыгалю останется 3-6 месяцев максимум. Осенью мы уже увидим другого премьера», - говорит эксперт.

По его словам, Шмыгаль «оказался очень хитрым управленцем».

«Главная его задача была – не отсвечивать. Не конкурировать, не отсвечивать, не мешать… И это сохранило его долго на своей должности», - сказал Бортник.

Также политолог отметил, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков демонстрирует свое недовольство Кабмином и хочет, чтобы это правительство ушло в отставку.

«Не зря его ближайший партнер Василий Мокан ушел с должности представителя правительства в Верховной Раде. И Разумкова эти частичные перестановки, которые продлевают жизнь этого правительства, не устраивают. Его интересы здесь не учтены. Наверное, это первый за такую современную историю парламентаризма спикер, который настолько мало сегодня влияет на правительство или вообще не влияет на правительство. Иногда мы видим, что Разумков бунтует… Но все равно при этом серьезным игроком главу Верховной Рады в Офисе президента не считают, и с Верховной Радой особо не считаются», - сказал он.

В то же время Бортник считает, что Разумков делает много правильных шагов.

«Я надеюсь, что со временем, ближе к выборам, у него появится характер. И мы тогда снова увидим, что в Украине есть парламент, а не только приложение к Офису президента», - резюмировал политолог.

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