Воєнний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що Україна може стати розмінною монетою у конфлікті між Палестиною та Ізраїлем.

Дмитро Снєгирьов зазначив, що у конфлікті між Палестиною та Ізраїлем Україна може стати країною розміну, оскільки за цим конфліктом стоять геополітичні інтереси Китаю, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.

“Китай не буде рахуватися вже з інтересами Російської Федерації. А Російська Федерація - ви знаєте, по великому рахунку, тут стоїть питання, що Україна буде країною розміну. Скажімо, педалюватися питання щодо так званих Нормандських домовленостей. Які помилково вже підписані президентом України Зеленським. Якщо раніше Україна мала можливість для дипломатичних маневрів в моменті того, щоб президент Зеленський заявив, що Мінські угоди було підписані попереднім президентом, ми їх не виконуємо - то наразі Нормандські домовленості підписані безпосередньо вже Зеленським”, - сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що Росія виступає категорично проти можливої участі США у Нормандському форматі.

“Про що це говорить? Все, Україну ми залишаємо за собою. Європу ми залишаємо за собою. Не випадкові заяви Сполучених Штатів про можливість добудови “Північного потоку-2”. Давайте подивимося заяви Макрона, Меркель. Європа фактично вже в полі військово-політичного впливу Російської Федерації. І всі спроби Сполучених Штатів натикаються на нерозуміння вже не Російської Федерації, а в першу чергу - наших так званих “європейських партнерів”, - додав аналітик.

Як повідомляла Politeka, Куса заявив про причини палестино-ізраїльського конфлікту, що це чіткий внутрішньополітичний інтерес плюс елементи “чорного лебедя”.

Також Politeka повідомляла, що на думку Снєгирьова, ескалація ситуації на Близькому Сході відсуне на другий план ситуацію на сході України.



