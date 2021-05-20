В программе политолога Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» эксперт Украинского института будущего Илия Куса заявил, что рост градуса напряжения между Палестиной и Израилем - это еще не все, за военным конфликтом стоит нечто большее.

Гость программы отмечает, что локальные обострения конфликта между Израилем и Палестиной возникали раньше и вполне регулярно, но они не выходили на какие-то высшие уровни. «На этот раз все обострилось именно так, поскольку происходило в определенном политическом контексте», - объясняет он. Так, Куса напоминает, каким был политический фон на пороге эскалации: В Израиле - напряжение после выборов, а в Палестине - их ожидание и переноска.

К напряжению из-за политических событий, отмечает эксперт, добавились еще и праздники. Он объясняет, что политические предпосылки совпали с окончанием Рамадана, который мусульмане проводят на Храмовой горе, и Днем Иерусалима, когда 10 мая устраивают марши и собираются у той же Храмовой горы.

Куса также подчеркивает, что конфликт между Израилем и Палестиной никогда не ослаблялся вообще. «Он не решался, он ухудшался», - говорит он. Эксперт напоминает, что ни один из вопросов конфликта пока так и не решили: статус Иерусалима, проблема с беженцами, определение прав израильтян и палестинцев, государственность самой Палестины. Поэтому развертывание внешнеполитического фактора конфликта эксперт называет буквально маслом, что подлили в огонь.

«А последние годы вообще были тяжелыми для палестинцев, когда Дональд Трамп был у власти», - рассказывает он. Куса напоминает, что в те времена действия Израиля вообще практически ничем не ограничивались, а столицу американского посольства перенесли в Иерусалим. Он также добавляет, что прошлым летом чуть ли не началась аннексия новых земель, но это также создавало соответствующие настроения в обществе.

Напоминаем, Куса рассказал, как влияет аспект поставок воды в Палестину на войну на Ближнем Востоке.

Ранее Politeka сообщала о том, что Куса назвал политиков, которым выгодна эскалация военного конфликта между Палестиной и Израилем.



