Заставил ли Путин Эрдогана изменить свою точку зрения и настроить его против Израиля? Ответ на этот вопрос дает эксперт Украинского института будущего Илия Куса в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку»

«Пока со стороны России не звучало какой-то конкретики. Они осторожно предлагают свои услуги посредника, который может помочь Израилю (они имеют тесные отношения с Нетаньяху), и палестинцам, с которыми они имеют отношения (правда, не из ХАМАС) и могут организовать переговоры. Но каких-то конкретных смыслов относительно того, как выйти на какие-то договоренности или компромисс, я пока не слышал», - говорит Куса.

Он напомнил о заявлении от турецкого президента Эрдогана о единой позиции с Москвой по израильско-палестинскому конфликту.

«Это было очень интересно, потому что я не помню, чтобы Россия с Турцией когда-нибудь действовали вместе. Именно этот момент я рассматриваю как попытку Турции и России вместе что-то придумать. Но пока рано говорить о конкретных интервенциях, потому что нет конкретики. Единственное более или менее конкретное предложение – это когда турки заявляли о необходимости создать международные миротворческие силы, которые будут введены в Иерусалим для защиты мирных граждан», - отмечает эксперт.

На реплику ведущего о телефонных переговорах президентов России и Турции, после которых появились резкие высказывания Эрдогана в сторону Израиля, он ответил:

«Сам по себе телефонный разговор Путина с Эрдоганом ничего не доказывает. Можно предполагать, что Путин ничего не мог сказать по Палестине. Но я бы не сказал, что в риторике турецкого руководства что-то радикально изменилось. Они называли Израиль разными словами и прежде, критиковали его все последние годы. Эрдоган говорил об Иерусалиме как о красной линии, и об Израиле как о стране-оккупанте», - отмечает Куса.

Напомним, Снегирев рассказал, чем аукнется Украине палестино-израильский конфликт.

Как сообщала Politeka, Куса заявил о причинах палестино-израильского конфликта: это четкий внутриполитический интерес плюс элементы "черного лебедя".