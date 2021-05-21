Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, кто может взять участие в президентских выборах, и кто выйдет во второй тур.

«На сейчас – Зеленский, а вот дальше начинаются варианты. Тут же еще очень много будет иметь значение фактор времени. Если выборы будут досрочными – например, этой осенью, – то уже раскрутить нового кандидата не получится, просто физически не хватит времени. Поэтому пойдет Зеленский и старая гвардия. Вторая гвардия наберет где-то в диапазоне от 6 до 15%», - говорит эксперт.

Бизяев утверждает, что в случае досрочных выборов Зеленский обойдет любого своего соперника во втором туре.

«А вот если выборы будут текущие в 2024 году – здесь ситуация меняется. Потому что появляется время для того, чтобы раскрутить условного Зеленского версия 2.0. То есть человека с такими же смыслами, но без отрицательного бэкграунда. Потому что у любого политика в Украине есть рейтинг и есть антирейтинг», - сказал он.

По его мнению, рейтинг Зеленского может подняться, если он возьмется за своего предшественника Петра Порошенко.

«У Петра Алексеевича есть свое электоральное ядро, где-то порядка 8-13% – вот оно останется. С одной стороны, это меньше, чем текущие проценты, которые ему рисуют – там 18-18+. С другой стороны, этого вполне хватит для того, чтобы побороться за выход в финал», - резюмировал Бизяев.

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