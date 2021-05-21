Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о главном достижении Владимира Зеленского на посту президента Украины.

«В том, что нет Порошенко. Пока что, на мой взгляд, единственный успех – то, что два года Зеленского нанесли сильный, но пока не смертельный удар старой системе», - говорит эксперт.

По его словам, рейтинг основных оппонентов Зеленского, которые представляют «старую гвардию», не повысился. И это ключевое достижение 2 лет Зеленского, утверждает Бизяев.

«То, что сейчас происходит, – это ведь начало предвыборной кампании, по сути. У нас она идет перманентная, но в этот раз все сделали так, чтобы Зеленский почувствовал, что он может пойти на следующий политический цикл», - сказал обозреватель.

Он добавил, что политики, которые живут прошлым, не имеют будущего.

«Я не буду говорить про губернаторов, я не буду говорить про публичный дом в Кабмине, где периодически меняют кровати, даже о работницах не задумываются… Я не буду говорить, что происходит сейчас в Офисе президента, что происходит на международной арене и как смотрят сейчас на Украину. Мы говорим сейчас о том, что просто остановить эту систему, которая несется в пропасть с гиперзвуковой скоростью, уже невозможно.

И никакие пресс-конференции, никакие перестановки в Кабмине, никакие очередные исторические решения Верховной Рады, никакие обещание международным партнерам это уже, на мой субъективный взгляд, не остановит. Можно только говорить о том, что может эту ситуацию самортизировать», - резюмировал Бизяев.

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