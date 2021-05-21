Украина имеет много средств борьбы с олигархами, а Петру Порошенко стоит готовиться, он - следующий.Так сказал политический эксперт Руслан Бизяев в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».
«СНБО, потом силовики, Верховная Рада», - перечисляет гость программы средства, которые власть может использовать для борьбы с олигархами. С другой стороны, он и ставит логичный вопрос: «Инструменты есть, а вот по кому конкретно бить...».
Бизяев объясняет, что проблема заключается в том, на кого президент Зеленский решит опираться в своих действиях. Медиаполе и ресурсы всех украинских олигархов, подчеркивает политолог, слишком велики, поэтому мгновенно все прикрыть не удастся. По его мнению, для объединения хватит инструментов и публичных, и непубличных.
«Я предполагаю, что следующим должен пойти Петр Алексеевич», - говорит эксперт. Неизбежность этого он сравнивает с камнем, который уже покатился с горы: остановить процесс не удастся. Бизяев заключает, что сегодня можно наблюдать закат эпохи олигархата, который уже никто не спасет.
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