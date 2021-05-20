У програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» політолог Андрій Золотарьов окреслив наміри та очікування західних партнерів від України.

Золотарьов стверджує, що західні партнери очікують від України передусім підконтрольності ситуації та розуміння.

«Камінь спотикання – звільнення Коболєва. Людина, яка дуже комфортно себе почувала в кріслі глави “Нафтогазу”, вважала, що це вже майже навічно, що це майже його приватна лавка, яка почала вести якусь сепаратну політику...», - коментує політолог. Він розповідає, що Коболєв раніше мав конфлікт з Фірташем, але пізніше він зійшов на ніщо, як і з Коломойським.

Загалом до звільнення Коболєва з правління «Нафтогазу» Золотарьов ставиться схвально. Він зазначає, що це правильне рішення, особливо якщо згадати обіцянки про 20 мільярдів прибутку та результат в 11 мільярдів збитків.

«Сидить абсолютно каламутна і незрозуміла Наглядова Рада, яка захищає незрозуміло чиї інтереси, кого завгодно, але тільки не країни», - обурюється політолог. Але, за його словами, сам Коболєв вважав свої тили захищеними.

Тим не менш, на звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ, як каже Золотарьов, розраховувати поки не варто. Він нагадує, що недоторканість антикорупційної вертикалі – це і була одна з вимог західних партнерів. «Зазіхати на антикорупційну вертикаль зараз не будуть. Тому що, по суті, це вертикаль контролю і впливу Сполучених Штатів», - пояснює гість програми.

З іншого боку, роботу цієї вертикалі в Україні експерт називає специфічною відносно того, як вона працює в інших країнах. Але й використовувати східноєвропейський досвід, на думку Золотарьова, в Україні безнадійно.

Нагадуємо, Золотарьов заявив, що відставка трьох міністр ів - це дрібниця в порівнянні з поваленням Коболєва.