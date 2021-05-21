Причастен ли Петр Порошенко, бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность», к освобождению из-под стражи Андрея Антоненко, «Риффмастера», которого подозревают в деле Шеремета.

На этот вопрос ответил юрист Геннадий Друзенко в своем блоге.

Эксперт отмечает, что Петра Порошенко не было на судебных заседаниях по поводу Антоненко. В то же время он вспоминает, что однажды где-то прочитал о готовности експрезидента взять на поруки обвиняемого.

Тем не менее, Друзенко указывает на временные несостыковки: Антоненко посадили 2019 года, а эта информация о Порошенко появилась 2021 года. «Где Петр Алексеевич пропадал 2020 год – вопрос открытый. Наверное, продолжал общение со своим партнером по дерибану Украины под патриотические лозунги», - предполагает он.

По мнению юриста, именно СМИ, которые контролирует Порошенко, и создали впечатление причастности бывшего президента Украины к освобождению Антоненко. Попутно он отмечает, что не было подтверждений ни с уст самого Антоненко, ни с каких-то хотя бы постов на Фейсбуке.

Но ведущий не считает эти кадры и встречи «Риффмастера» с Порошенко случайными. «На самом деле мы увидели хорошо спланированную отрежиссированную пиар-кампанию. С которой следовало, что маленький "Риффмастер" в обнимочку с "сивочолим гетьманом" и "батьком нації" наконец получил большого покровителя», - объясняет он. А друзья и кумиры в политике - это, утверждает Друзенко, личное дело каждого.

Он отмечает, что сам Антоненко так и не сумел понять, кто поспособствовал его освобождению. Друзенко объясняет, что были люди, которые не давали власти и обществу забыть о его деле, постоянно приходили в суд по этому поводу. «Это дело тех, кто на эфирах при каждой возможности напоминал власти, что у нее есть невинное лицо, которое сидит за решеткой», - говорит он. Тем не менее, сам Антоненко, как говорит юрист, подставил их.

По случаю эксперт объясняет, как работают украинские суды: их решения определяются позицией власти или даже давлением с ее стороны. Он признается, что всех деталей относительно решения по делу Антоненко не знает. «Но я знаю, что как минимум сигналы с Банковой о том, что Андрея надо отпускать, безусловно, были. И суд их услышал», - заключает юрист.

Напоминаем, Друзенко заявил, что доказательств причастности Антоненко к делу Шеремета нет.

Ранее Politeka сообщала о том, что Друзенко прокомментировал освобождение Антоненко.