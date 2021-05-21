Политолог Михаил Чаплыга в программе «Что дальше?» на канале Знай24 рассказал, как олигархи правят страной. По его мнению, олигархи управляют руками монобольшинства, ставя на определенные должности своих людей.

«Влияние олигархов на власть – а это самое ключевое. Беда олигархов в том, что они непредусмотренным способом влияют на власть. На какие же ветви власти они влияют? Получается на законодательную, исполнительную и судебную. Но как минимум на две, если убрать судебную, они влияют путем назначения своих министров», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, главная проблема в том, что в список олигархов попали 13 человек, а во власти находится намного больше, поэтому, чтобы реально бороться с олигархами, надо пересмотреть всю власть, включая депутатов и министров.

«Министры то меняются, все меняются, но как олигархи умудряются нажать 226 кнопок и больше? Наверно монобольшинство. То есть, наверно, олигарх это монобольшинство, которое назначает министров и людей на другие должности», - подчеркнул Чаплыга.

По мнению эксперта, олигархи руками власти перевыбирают тех или иных министров, которые в свою очередь влияют на исполнительную власть.

Напомним, Politeka публиковала заявление Чаплыги, что поколение юзеров сносит поколение разработчиков.

Ранее для Politeka Чаплыга рассказал о перспективе объединения украинце в одно целое.