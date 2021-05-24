Недавно проходила пресс-конференция президента Украины. В своем блоге политолог Руслан Бортник заявил, что Владимир Зеленский на ней продемонстрировал усталость, а также напомнил, что он забыл отчитаться о результатах своего президентства.

«Команда президента представляла себе резюме двухлетнего срока работы, как попытку занять информационную паузу и дать обществу и политическим элитам определенные сигналы», - отмечает эксперт.

В целом он оценивает эту пресс-конференцию как интересную, но отнюдь не новую. Бортник объясняет, что на ней не было сказано ничего, что могло бы стать началом новой политической эпохи.

Также политолог комментирует организационные решения по пресс-конференции. Он отмечает, что не все журналисты смогли на ней присутствовать, а местом проведения выбрали авиастроительный завод «Антонов». Как говорит Бортник, фон советской техники выбрали не просто так: этот акцент на величии ушедшей эпохи должен заверить украинцев в еще больших достижениях в будущем.

«С одной стороны, правильно и качественно одет, а с другой, крайне уставший», - говорит ведущий о самом Зеленском на пресс-конференции. Он отмечает, что сначала у президента буквально плелся язык и путались мысли. «Появлялось ощущение, что президент чувствует себя не в своей тарелке», - заключает эксперт.

Попутно Бортник отмечает, что Зеленский забыл подать отчет о результатах своего президентства, в частности относительно экономической и политической ситуации. Зато, рассказывает он, глава государства сделал акцент на другом - на строительстве совершенно новой Украины и праздновании Дня независимости государства, которому будет уже 30 лет.

Напоминаем, Бортник заявил, что в Украине нет оппозиции.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бортник прокомментировал увольнение Степанова с поста министра здравоохранения.



