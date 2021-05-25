Возможность со стороны иностранного бизнеса в перспективе иметь в собственности украинские земли - одни из лучших земель в мире многих соблазняет. Такую тему поднял заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук с журналисткой Любвью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Наша позиция о том, чтобы в законе об «Обороте земель сельскохозяйственного назначения» было бы четко отделено, что допуск на рынок земли имеют исключительно украинцы, была едва ли не единственной объединяющей целью, которая была отражена в этом законопроекте. Действительно, президент нас услышал и собственно подписал именно этот законопроект», - рассказал он.

Марчук сказал, что даже наши соседи поляки, которые гораздо раньше приняли закон об обороте земель, но уже более десяти лет совершенствуют этот механизм. В нашем случае это тоже происходит, считает он, потому что недавно Верховная Рада приняла довольно важный закон №2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

«Наш Всеукраинский Аграрный Совет отстаивает вопрос децентрализации управления в сфере земельных отношений уже довольно долгое время. Начиная с конца 2014 года, Украина перешла в процесс децентрализации, когда начали создавать способные территориальные общины и начали делегировать общинам определенные полномочия, но все мы забыли, что полномочия можно осуществлять, если ты финансово стабильный и финансово состоятельный», - подчеркнул он.

Марчук рассказал, что на территории Украины в большинстве преобладают сельские общины, которые получают налоги за счет уплаты налога на землю. А большая часть земель, отметил он, находилась у одного центрального органа исполнительной власти Госгеокадастра Украины и фактически эти налоги не оставались на местах, поэтому община не имела возможность управлять землями за пределами населенных пунктов.

«После принятия закона №2194 большинство земель будут переданы в объединенные территориальные общины. За счет децентрализации общины смогут получить около 4,5 миллиарда гривен дополнительных ресурсов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что несколько лет назад говорили, что государству принадлежит примерно десять миллионов гектар земли.

Также ранее Кущ рассказывал, что на втором этапе открытия рынка земли планируется допуск крупных компаний, в том числе и международных.