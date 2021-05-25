Как известно, в это воскресенье самолет Ryanair на его пути из Афин в Вильнюс экстренно посадили в Минске. Причиной этого стала дезинформация о заминировании самолета. Тем не менее, на его борту нашли и задержали Романа Протасевича, соучредителя оппозиционного Telegram-канала

Детали этого дела сообщил политолог Андрей Золотарев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По мнению эксперта, посадка самолета в Минске - это действительно хорошо продуманная спецоперация, проведенная белорусскими спецслужбами. «С бомбой это была не импровизация, это была домашняя заготовка с тем, чтобы посадить самолет», - отмечает он.

Попутно Золотарев объясняет, что обычно в таких случаях решение остается за командиром корабля. То есть, подчеркивает он, самолет вполне мог продолжить свой путь в Вильнюс без остановки в Минске. Но белорусские спецслужбы, рассказывает политолог, нашли способ сделать командира покладистым - использовали МиГ-29.

«Я не думаю, что он бы открыл огонь. Но, знаете, когда рядом с пассажирским самолетом появляется вооруженный истребитель… Ну, как-то людям на борту не по себе», - отмечает Золотарев. Он заключает, что в этой ситуации, когда Ryanair находился в границах Беларуси и к нему подняли истребитель, другого выхода не было, как совершить экстренную посадку. Тем не менее, гость программы замечает, что самолет пытался поскорее выйти на литовскую границу и не сбавлял скорости до последнего.

Итак, Золотарев делает вывод, что самолет не намеревался делать посадку в Минске, но его убедил перехватчик белорусских ВВС. В то же время через этот факт, отмечает он, дело приобретает еще больший резонанс. Эксперт замечает, что дело не столько в знаковости фигуры самого Протасевича или злопамятности Лукашенко. «Впервые так за пределами Беларуси протянули руки и достали. А то, что все-таки с посадкой самолета… Поэтому авиационная блокада Беларуси представляется более чем реальным сценарием», - заканчивает гость программы.

Также он предполагает, что все это дело подтолкнет Лукашенко ближе к России, но для самой России с этого больше проблем, чем пользы.

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