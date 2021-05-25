Считают ли в Европе диктаторский режим Александра Лукашенко в Беларуси международной угрозой? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает политолог Андрей Золотарев

«По крайней мере, прибалты и поляки будут активно раскручивать маховик давления на Лукашенко. А он будет цепляться за власть и действовать ещё жёстче. Но инцидент с Протасевичем не повлияет на возможность встречи Байдена и Путина. А этот момент – ключевой. У Польши сейчас большие амбиции, она стремится сыграть главную роль в Междуморье, но говорить о субъектности прибалтийских стран – при всём моём к ним уважении – не приходится», - считает политолог.

По его мнению, всё будут решать глобальные игроки. А в политике, и европейской, и американской, и украинской постоянно применяются двойные стандарты. Слишком часто действует принцип «сукин сын, но наш сукин сын».

«Если я у кого-то украл корову или увёл жену – это хорошо, если у меня – это плохо. К Nexta можно относиться по-разному, но нельзя допускать, чтобы СМИ закрывали, а журналистов сажали. В подобных запретах всегда присутствует авторитарный душок. И, клеймя одних за какие-то действия, нельзя за такие же действия находить оправдания для других», - говорит Андрей Золотарёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что Лукашенко намерен продемонстрировать свои возможности, но не заинтересован в том, чтобы выходить за всякие рамки.

Также Золотарёв рассказал о возможных последствиях захвата Романа Протасевича для Беларуси.