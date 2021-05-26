В программе «Романенко. Беседы» правозащитник и общественный деятель Геннадий Друзенко сказал, что с Антоненко поступили как с одноразовой салфеткой и он сам это позволил сделать с собой. Гость программы также отметил, что его мнение об этом человеке значительно изменилось после фотографий с Порошенко.

Друзенко утверждает, что Антоненко после увольнения сразу превратился в медийный ресурс. «Мы же выиграли медийный бой, что его выпустили, потому что для президента в конце концов это дело стало токсичным», - объясняет юрист и добавляет, что президент скорее пытался от него отгородиться. В то же время он иронизирует по поводу прозрачности судов, совести прокуроров и искренних речей адвокатов.

Особенно показательными, по мнению эксперта, являются фотографии недавно освобожденного Антоненко с бывшим президентом Порошенко. Попутно Друзенко отмечает, что сам Порошенко не присутствовал на судебных заседаниях по этому делу до того момента, как Антоненко стал известным. Тогда, рассказывает юрист, бывший президент Украины, как и масса других депутатов, даже хотел взять осужденного на поруки.

«Человек, который в принципе потерпевший, для освобождения которого работали многие, многие из них просто не светились, взял и позволил себя использовать, как одноразовую салфетку - вытер и выбросил», - возмущается правозащитник.

Попутно Друзенко отмечает, что Антоненко - артист, то есть принципы работы медиа ему должны быть понятны. Эксперт объясняет, что такие фото Антоненко с Порошенко - этого уже достаточно, чтобы называть его человеком Порошенко.

Он рассказывает, что уже имел возможность пообщаться с Антоненко, но этот разговор имел характер скорее мужской и жосткий. Из него Друзенко вынес только то, что сам Антоненко ничего не понял. «Я сказал, что я повторил бы все то же, но, к сожалению, из этого получился «пшик», - комментирует он. По его мнению, за время заключения Антоненко не снискал ни большего ума, ни более масштабного мышления и видения. Юрист признается, что даже потерял интерес к этой особе, поскольку к своему возрасту он так и не понял элементарных вещей.

Напоминаем, Друзенко рассказал о впечатлениях от поведения Антоненко после изменения меры пресечения.

Ранее Politeka сообщала о том, что Друзенко объяснил, кто освободил Антоненко.



