Правник та громадський діяч Геннадій Друзенко в програмі «Романенко. Бесіди» розповів про враження від поведінки Андрія Антоненка після зміни запобіжного заходу, зокрема його фото з Петром Порошенком. Гість програми зазначив, що розчарування немає, але таку поведінку він вважає інфантильною.

«Якщо б все відмоталося на півтора роки тому, я б робив все те саме. Бо насправді людина, яка повелась, як 50-річний інфантил, не заслуговує на те, щоб відсидіти у в’язниці за те, що він поводиться, як велика дитина. Це не є злочином», - заявив Друзенко.

Він підкреслив, що не лише повторив би все те саме, а й, можливо, зробив би щось більше, адже коли другий раз підходиш до снаряду, то вже знаєш свої помилки.

«Я говорив з Семеном Глузманом, я хочу його опитати про кодекс політв’язня. Андрій ніколи не був політв’язнем, бо його не за політику посадили. Але він став символічною особою», - зазначив правник.

Друзенко зазначив, що Антоненко найдовше за всіх - 500 днів – просидів в ізоляторі. За словами правозахисника, у в’язниці нема нічого хорошого, але окремим особам при певній поведінці вона йде на користь: очищає організм, дає час подумати про певні речі, вибудувати перспективу.

«На жаль, те що з Андрієм зробили – мені його шкода. Бо це людина, яка вийшла і нарешті реалізувала свою мрію, бо він був музикантом дуже відомим у вузьких колах і раптом здобув всеукраїнську славу. Через задні двері він реалізував мрію життя – його знає пів України», - заявив Друзенко.

Він вважає, що Антоненко не зрозумів, що він отримав після виходу з ізолятора. Друзенко порівняв це із дитиною, якій дали гранату чи автомат, а вона не розуміє, що це зовсім інша відповідальність. За словами експерта, Антоненко став медійним ресурсом.

Раніше Друзенко заявив, що сигнали з Банкової про те, що Андрія треба відпускати, безумовно, були .