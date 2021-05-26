Политолог Вадим Карасёв в своем блоге рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами. По его словам, Россия и Беларусь специально вкидывают нарративы, что все протестующие оплачиваются Западом.

«Стоит учитывать, что несколько месяцев назад в России активно нарабатывался этот нарратив, что Навальный – это проект ЦРУ. Тоже укладывается в эту схему: любой активист, революционер, протестующий никакой он не революционер и активист, а банальный получатель денег, «заробитчанин» у тех или иных спецслужб», - отметил Карасёв.

По мнению политолога, Беларусь использует тот же сценарий, что и в свое время Россия – распространение нарративов, что революционные активисты действуют не во благо народа, а лишь для собственного обогащения.

«Также ходят разные апокрифы относительно большевиков, что Ленин – проект германского Генштаба, а Троцкий – проект американцев. На первый план вышел пафос протестов, гражданского общества и народных масс», - подчеркнул политолог.

По словам Карасёва, сейчас протесты романтизированы, и учитывая, какой будет подъем у человечества после победы над пандемией, они могут гипертрофироваться, поэтому тоталитарные режимы заранее собираются их пресекать.

Напомним, Politeka публиковала заявление Карасёва, что тренды на новую холодную войну будут усиливаться.

Ранее на Politeka Карасёв сообщал, что мы не обычная страна, с точки зрения России.