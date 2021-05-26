Политолог Вадим Карасёв в своем блоге рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами. По его словам, Россия и Беларусь специально вкидывают нарративы, что все протестующие оплачиваются Западом.
«Стоит учитывать, что несколько месяцев назад в России активно нарабатывался этот нарратив, что Навальный – это проект ЦРУ. Тоже укладывается в эту схему: любой активист, революционер, протестующий никакой он не революционер и активист, а банальный получатель денег, «заробитчанин» у тех или иных спецслужб», - отметил Карасёв.
По мнению политолога, Беларусь использует тот же сценарий, что и в свое время Россия – распространение нарративов, что революционные активисты действуют не во благо народа, а лишь для собственного обогащения.
«Также ходят разные апокрифы относительно большевиков, что Ленин – проект германского Генштаба, а Троцкий – проект американцев. На первый план вышел пафос протестов, гражданского общества и народных масс», - подчеркнул политолог.
По словам Карасёва, сейчас протесты романтизированы, и учитывая, какой будет подъем у человечества после победы над пандемией, они могут гипертрофироваться, поэтому тоталитарные режимы заранее собираются их пресекать.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
51-летняя Лопес в платье рубашке забыла прикрыть декольте, показав лишнее на улице: фото
"Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."
Оборвалась жизнь молодой украинки, переделавшей себя под Барби: «Она знала, что умрет…»
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
Напомним, Politeka публиковала заявление Карасёва, что тренды на новую холодную войну будут усиливаться.
Ранее на Politeka Карасёв сообщал, что мы не обычная страна, с точки зрения России.