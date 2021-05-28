Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, какие последствия для Украины будет иметь задержание соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Я думаю, что для нас идеальной историей было бы, если б европейские страны прикрыли бы не только авиасообщение через территорию Беларуси, но и перекрыли бы, например, наземное сообщение. Это было бы для нас, конечно, огромной выгодой, огромным плюсом. Но я думаю, что, к сожалению, для Украины... Никаких экономических преференций от этой истории мы не получим. В принципе максимум, что будет – это будет частично перекрыто небо на определенный период времени над Беларусью. И в принципе никаких экономических выгод мы от этого не получим. Что касается политических выгод... Честно говоря, я думаю, что их просто не существует», - говорит эксперт.

Также он рассказал, что о деле «вагнеровцев» знает только четверть украинцев. Остальные же о ней вообще ничего не знают.

«Мы делали исследования... Мы специально спрашивали о том, люди знают о деле «вагнеровцев». Дело «вагнеровцев» знает 23% населения Украины. Что касается остальных 77% украинцев – они об этом деле вообще ничего не знали», - сказал Денисенко.

По его мнению, Офис президента должен «раскручивать» эту историю, чтобы как минимум половина украинцев узнали о деле «вагнеровцев» и возможной роли главы ОП Андрея Ермака в ней.

«Все сейчас в руках Офиса президента», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Золотарев рассказал, какие последствия для Беларуси будет иметь задержание Протасевича.

Также Politeka сообщала, что Бортник прокомментировал пресс-конференцию президента Украины.