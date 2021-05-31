Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о новом законопроекте про олигархов. По словам эксперта, данный законопроект вводится лишь как инструмент давления на владельцев СМИ

«Олигархами предлагается признать тех лиц, которые подпадают под 3 определения. Первое определение – это люди, которые имеют в собственности медиа или влияют на СМИ. Второе – это люди, которые влияют на политику или принимают в ней участие. Третье – люди, которые имеют активы в сумме более 84 млн долларов или их окружение», - отметил Бортник.

Как отметил политолог, если человек подпадает под такие определения, то его могут занести в реестр олигархов, ограничивать возможность баллотировать, ограничить возможность пользоваться своими активами и вводить против тебя санкции.

«Такие размытые определения можно применить не только к списку Forbes, но еще и к тысячам граждан, у которых есть связи в политике, медиа и бизнес кругах. К любому из этих людей при желании можно подставить этот законопроект», - подчеркнул эксперт.

По мнению Бортника, первыми последствиями принятия такого законопроекта станут неконтролируемые и внесудебные наложения санкций на определенных лиц. Как отмечает эксперт, создадутся условия, при которых собственники медиа будут вынуждены их продать, чтобы лишиться третьего определения олигархов.

«К наиболее продуктивному и активному политическому и экономическому классу можно будет применять эти определения. Это идея, которая дает власти еще один инструмент борьбы с потенциальными конкурентами. Наших олигархов можно уже привлекать к ответственности по действующему законодательству», - подчеркнул эксперт.

По словам Бортника, данный законопроект должен был помогать привлекать к ответственности с конфискацией имущества, которое бы пошло в госбюджет, но данный законопроект такого не предполагает, а, как отмечает политолог, внедряется лишь как инструмент давления.

Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что как только в Украине появляется лидер или президент, который концентрирует слишком много полномочий, ему начинает прилетать.

Ранее для Politeka Бортник прокомментировал пресс-конференцию президента Украины.