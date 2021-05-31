Несмотря на декларацию гендерного равенства, к женщинам политикам остается несерьезное отношение со стороны коллег мужчин. Такую тему подняла украинский юрист, адвокат и политик Татьяна Острикова с ведущим Анатолием Макаренко в программе «Диалоги с Макаренко» на YouTube.

«Женщинам в политике тяжело, потому что мужчины несерьезно воспринимают их в политике. Декларируют гендерное равенство и баланс, а говорят о том, что включают женщин в списки только потому, что так требует Избирательный кодекс, чтобы квота соблюдалась. Но на самом деле гендерное неравенство в парламенте ощущается», - подчеркнула она.

Острикова сообщила, что, будучи женщиной в бизнесе, она никогда не ощущала гендерного неравенства и всегда достигала поставленных целей. В политике все происходит по-другому, рассказала она, особенно в части выполнения обещаний данных своим избирателям.

«После прихода в парламент я для себя сразу решила, что я была юристом, финансистом и имела много дел с налоговыми вопросами, поэтому решила пойти в налоговый комитет. И первое с чем я столкнулась, со словами одного парламентария, который сказал, зачем тебе это нужно, ты же женщина, мама – иди домой к детям, ты понимаешь, что там мужской комитет и решаются серьезные вопросы», - рассказала она.

Острикова сказала, что она не ожидала такого и это было ее первое столкновение с несерьезным восприятием женщин в политике. Тем не менее она вошла в этот комитет, найдя поддержку у других коллег по парламенту.

«Поэтому женщине, действительно, не легко в политике», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Иванкова, что главная проблема нашего общества – правовой нигилизм.

Также ранее Мага рассказывал, что главный профессиональный критерий это дух и законы, а не политическая деятельность.