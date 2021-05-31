Вначале, когда государство основывают, все зависит от личности. А потом создают правильные институты. О таком политическом алгоритме государственности рассказал политтехнолог, специалист избирательных и политических технологий Сергей Гайдай в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Он приводит примеры, когда программа, которая в начале была прогрессивной, давала сбой – в частности, в странах, которые являются ближайшими соседями Украины.

«Лукашенко тоже начинал как прогрессивный человек, боролся с коррупцией, а теперь стал монстром. Я уже не говорю, что и Путин был представителем демократических сил сначала. Все забыли, но там вначале они все шли в НАТО, в Европу, и он все это транслировал. Все либералы были очень за Путина и говорили: «Ну, нормально после Ельцина». А сейчас это – монстрюга», - говорит он.

Относительно украинских возможных сценариев в сторону диктатуры он высказался так: «Я считал, что и Петр Алексеевич, несмотря на его человеческие свойства, его интеллигентность – это будет второй Лукашенко, если его изберут на второй срок. Поэтому я не жалею, что во втором туре голосовал за Зеленского, хотя мы его сокрушительно критикуем и не считаем, что он – эффективный политик. Пока что".

Сергей Гайдай рассказал, что посоветовал бы действующему президенту Владимиру Зеленскому.

«Я был и на первом Майдане, и на втором. Революция не состоялась, это восстание. Так вот, если ты поставил цель: что я – последний президент, после меня остается парламентская республика, после меня не будет такой Верховной Рады – будет другой парламент, другой строй. Я создам то, чего в Украине в полной мере нет, - местное самоуправление. Он бы вошел в историю», - говорит политтехнолог.

Но для этого он должен быть опытным политиком, все это понимать и иметь у себя большое количество политических менторов. Создать такую ​​стратегическую комнату, где эти решения принимают.

Напомним, наступил момент, когда украинская политическая система нуждается в профессиональной элите, представители которой уже имеют свои биографии и соответствующий опыт, - Смешко.