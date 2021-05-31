Шеф-редактор аналитического издания “Хвыля” Юрий Романенко в программе Руслана Бизяева “Культ личности” рассказал о негласном коррупционном договоре элиты с государством в независимой Украине – второй украинской республике.

Первыми ее представителями были партноменклатура и советская элита, а также авантюристы. Второй тип людей, получивших доступ к финансовым потокам – это криминал.

«Криминал в начале 90-х поднимался из бойцовских клубов. Самые удачливые устанавливали контроль над рынками, обороты были миллионы долларов. Национально-ориентированная интеллигенция оказалась в роли ширмы, чтобы легализировать Западу идею государственности», - рассказывает Романенко.

Новые люди, оказавшись в коридорах власти, были растеряны.

«Когда Кравчук стал президентом, для них создали какой-то совещательный орган при Президенте Украины. Им на Банковой дали кабинеты. Они, как дети, нажимали на кнопочки, пытались понять, как работает этот государственный механизм», - отмечает аналитик.

Вскоре инициатива перешла в другие руки.

«Их очень быстро переиграли те, кто понимали логику приватизации, установления контроля над более лакомыми массивами, там, где появились большие обороты кэша, который быстро конвертировался в контроль над теми или иными предприятиями. Именно через газовые схемы легализировалось первое поколение украинских олигархов – украинского крупного капитала, который начал концентрировать богатство», - указывает Романенко.

На последующих этапах это привело к легализации этого всего в соответствующие нормы и негласный теневой коррупционный договор между государством, которое контролировала новая элита, и населением, которое как-то выживало.

Напомним, кадровая проблема в Советском Союзе была такая же, как сейчас в Китае, - Вовнянко .