Проект закона «О внесении изменений в УК и УПК Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров» в его нынешнем варианте несет большие риски для бизнеса. Об этом рассказала украинский юрист, адвокат и политик Татьяна Острикова ведущему Анатолию Макаренко в программе «Диалоги с Макаренко» на YouTube.

«Я хочу обратить внимание всего легального, добросовестного бизнеса и не только бизнеса, но и всех граждан, которые пересекают таможенную границу Украины и что-то покупают за границей или что-то вывозят из Украины. Дело в том, что этот законопроект №5420, который еще не принят, а рассматривается парламентом, содержит в себе очень опасную норму», - подчеркнула она.

Острикова сказала, что все сходятся во мнении, что контрабанда подакцизных товаров должна быть уголовно наказуема. Она уточнила, что имеются в виду сигареты в коммерческих масштабах, когда нелегально вывозятся, алкоголь, топливо и горюче-смазочные материалы. По ее словам, это уголовные преступления, совершаемые преступными группировками, по поводу этого нет никаких сомнений у всей бизнес среды и общественности.

«Контрабанда экономическая или товарная, что называется незаконное перемещение товаров, любые общепромышленные товары, а вот здесь большие вопросы. Потому что первое - очень низкий порог уголовной ответственности, 113 тысяч гривен и это не сумма неуплаченных таможенных платежей, а стоимость товара. То есть все товары, которые стоят 113 тысяч и выше, к примеру 4 айфона, которые перемещаются вне таможенного контроля и с сокрытием, в том числе недекларирование», - рассказала она.

Острикова сказала, что это является уголовно наказуемым преступлением с лишением свободы от 5 до 10 лет либо штраф 850 тысяч гривен, конечно же такая огромная вилка способствует тому, чтобы шли и договаривались. Такая конструкция норм прописана умышленно, считает она, для того, чтобы эти преступления были тяжкими и особо тяжкими, что позволяет вести прослушку и слежку, то есть все предприятия экспортеры и импортеры будут на постоянном крючке у правоохранителей.

«Но самая страшная статья для добросовестного бизнеса – это недостоверное декларирование. Она несет очень серьезную угрозу для всего украинского бизнеса, который хотя бы один раз что-то оформлял на таможне. Статья сконструирована таким образом, что любая неточность в таможенной декларации или не полная информация, сразу будет подводиться под уголовное наказание», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Иванкова, что главная проблема нашего общества – правовой нигилизм.

Также ранее Мага рассказывал, что главный профессиональный критерий это дух и законы, а не политическая деятельность.