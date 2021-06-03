Может ли сегодня быть реализована идея вступления Украины в НАТО? О том, какие для этого есть причины и как их преодолеть, политолог Тарас Загородний рассказывает в своем блоге «Загородний говорит».

«Украина имеет проблемы с границами, она не контролирует Донбасс и Крым. Во-вторых, против членства Украины в НАТО есть очень серьезные противники – Германия и Франция, а также Россия, которая всегда найдет какую-нибудь мелкую страну, которая остановит этот процесс», - объясняет эксперт.

Кроме того, НАТО – это еще и политический блок.

«Там есть еще требования и относительно борьбы с коррупцией, демократии, перестройки армии и так далее. А наша власть этим не занимается», - продолжает он.

Но есть просвет, отмечает политолог.

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«Мы можем, например, потребовать от Соединенных Штатов Америки предоставить Украине статус вне НАТО. Это позволит Украине получать помощь, только разговор нужно проводить с Конгрессом США. Но мы и этого не делаем. Мы все ждем, бегаем по посольствам стран G7, отдаем экономику в руки непонятным мутным банкирам, непонятным людям через Наблюдательные советы и так далее. Конечно, кто с вами будет общаться, уважаемые элитарии? Поэтому вас и дальше будут разводить», - утверждает Загородний.

Он говорит: «Когда говорят, что везде, где присутствует западный мир, получаются хорошие страны – как Германия, Южная Корея, Япония, - они забывают добавить, что существуют и другие «хорошие» страны: Доминиканская республика, Пуэрто Рико, страны Латинской Америки, которые не могут выбраться из кризиса и нищеты. Там тоже присутствуют, в том числе, интересы западных стран».

Напомним, нужно понимать, что коллективного Запада больше нет, - Бизяев.

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