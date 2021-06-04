Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о приостановке инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на «зеленую» энергию в виде акциза

Соответствующее заявление скандинавский фонд обнародовал 3 июня.

«NEFCO решила прекратить инвестировать в новые проекты в секторе возобновляемых источников энергии в Украине до тех пор, пока не будет создана предсказуемая и устойчивая структура, а достигнутые договоренности будут соблюдаются правительством Украины», - говорится в заявлении.

Основной причиной стало такого решения стали планы Кабинета Министров ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

К тому же в инвестиционном фонде разочарованы невыполнением правительством Украины ранее взятых на себя обязательств, в том числе с оплаты произведенной «зеленой» энергии.

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«NEFCO серьезно разочарована тем, что украинское правительство пересматривает «зеленый» тарифы задним числом для уже утвержденных проектов. Это отрицательно сказывается на привлечении новых инвестиций и переходе Украины к чистой энергии и энергетической независимости. Нужна предсказуемая структура», - говорится в заявлении.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.