Что заставило украинское общество измениться? На эту тему поразмыслил политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», отметив, что бедность очерствила людей

Прежде всего эксперт вспоминает, каким выглядело украинское общество в начале 1990-х годов. «Мятеж, сплотившийся вокруг своей духовной нищеты, посредственности, серости и негодяев. Негодяев, изгнавших искру совести из свои сердец, посредственности, лишенной морали и идеалов, серости, лишенной огонька и, даже, намека на принципы», - рассказывает Чаплыга.

Сейчас же, говорит он, уже идет 30-й год морального разложения общества, диктатуры и уничтожения тех людей, которые не покорились безнаказанной власти и не приняли ее животную философию.

«Поставленные перед ужасным выбором: или выживание, или нищенское существование – каждому из нас пришлось смотреть в глаза собственной совести. Либо хлеб на столе, либо искра в сердце», - рассуждает политолог. Чаплыга рассказывает, что в этой ситуации люди действовали по-разному: кто-то лишился искры и стал частью системы, кто-то остался с искрой, с болью и без хлеба, а кто-то скрыл искру в глубине души, чтобы никто вокруг ее не видел.

Тем не менее, подчеркивает Чаплыга, спрятанная в глубине души искра не спасла людей от зачерствения, цинизма и боли, они ежедневно видели несправедливость, а потому и бесполезность борьбы с системой и поисков правды.

Он утверждает, что сегодня украинцы дошли до того, что даже не откликаются на свою же боль. «И вот уже всё общество, устыдившиеся искры, живет по законам извращенной морали бандитской власти», - говорит эксперт. В этом же контексте он упоминает известную поговорку: рыба гниет с головы.

Чаплыга отмечает, что сегодня украинское общество везде видит подвох, всех и все подозревает и также на чужую радость отвечает злобой. Ложь, говорит он, - это новая норма, а за ней и недоверие ко всем вокруг и к самим себе. Также эксперт добавляет, что в сердцах вместо веры и любви живет один лишь страх.

«Давайте вспомним, что мы когда-то вместе были людьми, и пора сказать, что Украина нужна нам», - заключает он.

Напоминаем, Чаплыга посоветовал украинской власти наконец начать учитывать то, что нужно гражданам.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга назвал причины своих намерений стать политиком.