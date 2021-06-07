Предположительно, новый закон изгонит олигархов из политики на десять лет. Много это или мало? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает политолог и политик Вадим Карасёв.

«Я думаю, что эта цифра ни к чему конкретному не привязана. Во всяком случае, закон будет действовать, пока Зеленский останется у власти, а он наверняка пойдёт на второй срок. Дело даже не в высоком рейтинге Зеленского, а в том, что у него нет конкурента. Власть угадала в обществе запрос на борьбу с олигархами. Импульс принят и даже усилен. Нужно отдать должное нынешней власти: она верно чувствует импульсы, которые идут от общества. Впрочем, никакой президент за два или три года до выборов не скажет, пойдёт ли он на второй срок. Сказать «нет» значит стать хромой уткой, сказать «да» - фактически начать избирательную кампанию», - считает политолог.

По его мнению, для этого важно выбрать правильное время, чтобы не навредить ни себе, ни стране. Другое дело партии – им можно начинать подготовку к выборам заранее.

«Сейчас остаётся свободной восточная «поляна» - после того, как вокруг ОПЗЖ выстроили санитарный кордон. А Зеленский сейчас немного уходит вправо, становится правым центристом, но и там у него конкурентов нет или почти нет. Если Порошенко будет совершенно вытеснен, то эта «поляна» целиком достанется Зеленскому», - полагает Вадим Карасёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он отметил, что главная задача закона об олигархах состоит в том, чтобы лишить их медиа-ресурсов.

Также Карасёв объяснил, почему Украину не пригласили на саммит НАТО.