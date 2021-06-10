Система власти работает по структуре олигархата, а потому и деолигархизация не будет иметь успеха. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Атаманюк убежден, что закон о деолигархизации не будет иметь положительных результатов, он в это не верит.

«Это могло быть в самом начале: Теодор Рузвельт брал деньги у Рокфеллера, но он шел на выборы с лозунгами борьбы с олигархами и сразу начал бороться с Рокфеллером: поставил рамки, принял соответствующее законодательство», - рассказывает экономист.

Как он говорит, в течение двух лет украинские олигархи смогли установить свой абсолютный контроль над депутатами, над парламентом, а также поставить своих силовиков и продвинутую своих людей везде - и в Кабинет министров, и в СНБО, и в ОП. В таком случае Атаманюк ставит простой вопрос: как бороться со своими партнерами?

«Это уже называется беспредел – с партнерами не борются», - отмечает он. Таким образом, эксперт делает вывод, что вся эта деолигархизация - не более, чем шум, способ пропиариться и поднять рейтинги. Он объясняет, что власть просто говорит то, что хочет услышать общественность. Попутно Атаманюк комментирует и реакцию олигархов в СМИ: сейчас они уязвимы и опасаются реальных действий власти.

«Проведите анализ как они стали собственниками тех активов - все понесется», - говорит экономист. Он объясняет, что сейчас все происходит в сфере медиа, а потому и олигархи дают свой ответ в СМИ. Так же, говорит Атаманюк, олигархи пойдут за властью и в суд.

Напоминаем, Атаманюк предложил властям изменить свою политику деолигархизации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк рассказал об альтернативе закона о деолигархизации.