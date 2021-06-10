Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, как устроен СНБО и зачем он вообще. По его словам, главная задача СНБО – оперативно принимать решения, которые суд или другие структуры не могут.

«Такие органы создаются законом, а закон был принят еще при Порошенко и был поддержан большинством в парламенте, поэтому СНБО существует в форме закона и все санкции накладываются в форме закона. СНБО – это просто совещательный орган при президенте», - отметил Балашов.

Политик отметил, что в этот совещательный орган входят генеральный прокурор, глава Нацбанка, глава Верховной Рады, глава СБУ и президент. Балашов сказал, что каждый дает свое компетентное заключение, а потом СНБО принимает решение и президент подписывает указ, а целый секретариат готовит рекомендации, а когда все собираются, то уже конкретно рассматривается тот или иной вопрос.

«У государства есть определенная политика, и в положении войны, в котором мы находимся, надо быстрее принимать некоторые решения. Не нормально, когда в парламенте работает 5-я колонна, ненормально, когда в парламенте работают вредители, которые мешают развитию общества. Против чего выступает ОПЗЖ, которые в кремлевской парадигме? Они всё время выступают против всего – «А не важно, что вы там: закон о земле – мы против, высадка деревьев – мы против, не так высаживаете», - рассказал Балашов.

По словам эксперта, оппозиция в Украине «говорит на белое – черное», критикует все инициативы действующей власти и дружественно относиться к России, поэтому Зеленский очевидно видит, что это враги, а в борьбе с ними важна оперативность – СНБО её предоставляет.

«Как по ним быстро принять решение? Через суд пойдете – бесполезно. Но когда последовательно и системно оппозиция занимается враждебным для страны – СНБО оперативно принимает решения», - подчеркнул Балашов.

Напомним, для Politeka Балашов объяснил, что коллективистское мышление не характерно украинцам.

Ранее на Politeka Балашов рассказал, что дальше будет с олигархами.