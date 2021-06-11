Украинский бизнес готов проводить экомодернизацию промышленности, но рассчитывает на финансовую поддержку государства, как это было сделано в странах ЕС. Об этом написал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правовой политики Дмитрий Шпенов в блоге на сайте «Корреспондент», комментируя законопроект №4167 о промышленном загрязнении, который находится на доработке в Верховной раде.



«Альтернатив экомодернизации национальной промышленности нет. Соответствующие технологии стоят очень дорого и долго окупаются. Поэтому решить данный вопрос можно только через механизм партнерства государства и бизнеса. Так, как решали этот вопрос в Евросоюзе, достичь уровня которого стремится Украина», - написал Шпенов.

Он подчеркнул, в европейских странах в экомодернизацию предприятий были вложены миллиарды частных и государственных инвестиций, а бизнес, который инвестировал в природоохранные объекты, получал многочисленные преференции и льготы. В то же время в Украине хотят возложить все финансовое бремя по модернизации промышленности только на бизнес.

«У нас, к сожалению, демонстрируется непонимание серьезности глобальных вызовов, стоящих перед украинской экономикой в целом и промышленностью в частности. Государство всячески избегает диалога с бизнесом о возможном участии в софинансировании экопроектов», - отметил Шпенов.

По его словам, бизнес понимает проблему и готов ее решать, но предложенный властью путь, изложенный в законопроекте о снижении промышленных выбросов (№4167), является неприемлемым, в частности в части сроков проведения экомодернизации и источников ее финансирования.

«Только на европейские НДТМ, внедрение которых запланировано законопроектом №4167, нашим промышленникам необходимо потратить не менее 270 млрд грн. Где взять такую сумму предприятиям, которые второй год пытаются справиться с миллиардными убытками?», - написал депутат.

Он также подчеркнул: слепое копирование европейских НДТМ не предусматривает ни Директива ЕС, на наше Соглашение. Украине нужно подготовить такое законодательство, которое будет учитывать реалии и возможности нашей промышленности и экономики в целом, а также предусмотреть в нашей версии НДТМ механизм локализации – чтобы украинские производители оборудования также могли принять участие в программах модернизации.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что законопроект о промышленных выбросах (№4167) должен быть существенно доработан: нужно вдвое увеличить сроки на экомодернизацию и обеспечить проведение экопроверок предприятий в рамках общего законодательства.

В свою очередь гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада повторно провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.