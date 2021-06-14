Как пройдет голосование за закон об олигархах в Верховной Раде? Об этом рассказал глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Будут голосовать хитро, как и всегда. Закон будет внесен в повестку дня, я думаю. А дальше начнется история...», - рассуждает гость программы.

Томенко считает, что вероятность внесения правок и доработок довольно высока. В период от первого чтения и до второго, говорит он, могут внести до 10 тысяч правок. Итак, политик делает вывод, что нужно было разрабатывать не один закон об олигархах, а целый кодекс.

Он объясняет, что на самом деле власть занимается этим впервые и то, что делает СНБО или ОП, содержит массу недоработок. «Честно говоря, я это позиционирую как курсовую работу моих студентов», - говорит Томенко. Политик подчеркивает, что закон предусматривает четкое толкование всех терминов и механизмов. Вместо этого в законе об олигархах, как говорит гость программы, механизмы - отсутствуют, а термины - сомнительны. «Вот, например, олигарх. Ничего плохого в этом слове нет, если он не вмешивается, не занимается лоббизмом управленческим, политическим», - говорит он.

В то же время Томенко объясняет, каким образом можно разработать механизм борьбы с олигархами. «Надо новый закон о лоббизме – его нет, новую редакцию закона об Антимонопольном комитете. Мы с вами сидим в Антимонопольном комитете, у нас вообще нет таких полномочий тестировать на олигархизм, монополизм и так далее», - утверждает политик.

О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания он говорит так: критику в его адрес выражать можно, но и он не обладает соответствующими полномочиями, чтобы определять монополизм в медиа. По словам Томенко, сама возможность влиять на решения и является худшим в этой ситуации.

Напоминаем, Томенко рассказал, сколько украинцев поддерживают закон о деолигархизации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов заявил, что Зеленский преследует Коломойского.



