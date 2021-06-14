Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал о трудностях заработка больших денег обычному человеку. По его словам, за 30 лет в Украине выстроилась система под заработок методом схем

«Есть несколько направлений: идти на должность в государственную власть, зарабатывая деньги на взятках либо на смычке государства с бизнесом, потому что когда вы перевозите товар через границу, там надо заплатить 32% , а чтобы заплатить 15% надо кому-то дать мзду. Выстраивается схема, при которой обогащается один класс, но не обогащается другой. У нас в стране за 30 лет созданы условия, чтобы обогатились прокуроры, судьи, чиновники и бизнесмены, которые находятся около власти», - отметил Балашов.

По словам либертарианца, за 30 лет независимости в Украине выстроилась система, при которой заработать миллион реально только с помощью властей или определенных схем. По мнению Балашова, обычному человеку сложно заработать честным путем миллион.

«Может возникнуть талантливый предприниматель, но проблема в том, что организовывать реальный бизнес с реальным продуктом в Украине никто не будет, потому что это не выгодно. Потому что когда вам «схема» приносит больше, чем выпуск продукта, а сейчас «схема» приносит больше выпуска продукта, то возврат НДС обогатит вас больше, чем если вы создадите продукт», - рассказал Балашов.

По мнению политика, в Украине перекошены взаимоотношения государства и человека, ведь создаются возможности только для чиновников и нельзя по-честному заработать деньги из-за высоких налогов.

«Вы готовы платить 19% плюс 22% ЕСВ? Скажете «Не-не» – вы уже в нечестном бизнесе. Развиваются одни отрасли и падают совершенно другие. Украина не вырабатывает продукт и живет «сама в себе»: добывает руду и поставляет на международный рынок дешевую рабочую силу», - подчеркнул Балашов.

Напомним, Politeka распространяла мнение Балашова, что у власти стоит задача уничтожить олигархат.

Ранее для Politeka Балашов рассказал, как политики используют непонимание людей.