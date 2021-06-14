Бороться с олигархами можно и без соответствующего законопроекта, на самом деле власть просто пускает пыль в глаза обществу. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Как говорит экономист, Украина имеет и Налоговый кодекс, и Уголовный кодекс, что не является секретом. «Весь набор украинского законодательства позволял 2 года назад по депутатскому запросу в отношении этого списка в Налоговую службу написать запрос, по которому они выберут и назначат проверку», - объясняет он.

По мнению Атаманюка, олигархи заслуживали осуждения года 2 назад, ведь положения Уголовного и Налогового кодекса позволяли вести против них дела и без отдельных законов об олигархах. Сейчас же, убежден эксперт, власть просто пускает пыль в глаза обществу, ведь борьба с олигархами не требует отдельного закона.

«Просто в обществе властью происходит смещение акцентов: не может олигарх быть опасен, если премьер-министр не берет от него трубку и не выполняет его указания – это становится сразу крупный уязвимый бизнесмен», - рассуждает Атаманюк.

Итак, он делает вывод, что закон об олигархах - это очередная попытка власти сместить акцент и снять с себя любую ответственность. «Надо показать символ «врага», - иронизирует Атаманюк. Экономист отмечает, что в Украине во всех бедах обвиняют то Россию, то Беларусь, то пандемию, то олигархов, то влияние извне.

Напоминаем, Атаманюк заявил, что никакой проблемы внешнего управления в Украине нет.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк предложил властям изменить свою политику деолигархизации.