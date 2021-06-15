Военный эксперт Юрий Кочевенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, хватит ли у Украины мощи, чтобы победить в войне с Россией.

«Объективный критерий может быть только один – боеспособность определяется способностью выполнить боевую задачу. В данном случае боевая задача наших вооруженных сил – это остановить российскую агрессию, остановить, если оно случится, полномасштабное вторжение. Способны ли наши вооруженные силы на это? Ответ на этот вопрос может дать только тот, кто владеет всей полнотой информации», - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что украинская армия постоянно улучшается, а наше общество готово к защите Украины.

«Мы прошли огромный путь, по-настоящему. Вооруженные силы Украины бесконечно меняются, улучшаются. Иногда не так быстро, как нам бы хотелось, иногда не так хорошо. Но главное, что они на правильном векторе. Общество стало гораздо более готово к защите своей страны, лучше понимает угрозы и необходимость сплоченных и совместных действий», - сказал Кочевенко.

По его мнению, если РФ решит вторгнуться в Украину, она заплатит за это очень высокую цену.

«В случае полномасштабной угрозы, того бряцанья оружием, которым Россия пытается запугать и нас, и весь остальной мир, мы должны понимать только одно. И Россия должна в первую очередь это понимать. Что если она по велению своего сумасшедшего царя решится вторгнуться в Украину всеми силами, захочет взять Днепр, Киев… Цену они заплатят такую, какую они не платили нигде и никогда», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Кочевенко объяснил, зачем Байдену нужна встреча с Путиным.

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