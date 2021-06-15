Когда разрабатывался НПСВ (Национальный план по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок – ред.), в плане были четко прописаны обязательства государства и бизнеса. Украина должна выполнить свою часть и оказать поддержку бизнесу, которая была обещана для достижения показателей. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила председатель общественного совета при Міндовкілля, руководитель ВОО «Живая планета» Светлана Берзина.

«Когда я присутствовала на площадках, там, где идет обсуждение плана НПСВ, я слышу, например, от энергогенерирующих компаний, что у них действительно есть проблемы, потому что поставить один фильтр стоит более 68 млн долларов. Но если государство говорит, что его доля такова, и оно (государство – ред.) действительно подписалось под это в Нацплане, то на сегодня роль и участие государства не выполнены», - заявила эксперт.

Кроме того, говоря о выполнении НПСВ, она привела в пример опыт других стран, которые проходили этап экологической модернизации промышленности, в т. ч., Благодаря государственной помощи. Так, по ее словам, делают европейские страны, в частности: Германия, Великобритания, Чехия и др.

"Там тоже предприятия получают государственную помощь. Предоставьте им (украинским предприятиям-ред.) ту государственную помощь, которую государство может, и бизнес скажет – Да, нам этого достаточно. И тогда уже на уровне ответственности за использование денег, которые принадлежат, по сути, государственному бюджету, будете спрашивать у того бизнеса, почему они не выполнили НПСВ», - сообщила Берзина, отметив, что у государства есть возможность ввести такой контроль.

Напомним, как ранее заявлял заместитель министра энергетики Максим Немчинов, на сегодня НПСВ не соответствует реалиям, требует пересмотра и определения источников финансирования и инвестиций. По его словам, сейчас Украина не превышает международные обязательства ни по одному из выбросов, но уже начиная с 2025 года, если ничего не делать, эти показатели будут превышены.

По данным Минэнерго, сейчас в Нацплане предусмотрена модернизация более 90 установок, в модернизацию которых суммарно необходимо инвестировать до 4,3 млрд евро. К примеру, в Европе за 1990-2016 гг. инвестировано в екомодернізацію за счет государственной помощи: Германия – 19 млрд евро, Польша – 11 млрд евро, Чехия – 7 млрд евро.