Как выжить пенсионерам при нынешних тарифам и почему украинцы должны платить деньги за обслуживание газовых труб, которые сами же и проложили? На эти вопросы постарался дать ответ председатель комитета по вопросам ЖКХ, экологии и энергосбережения Олег Попенко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Пенсионерам в Украине самостоятельно выжить на минимальную пенсию без помощи детей невозможно, особенно при массовом сокращении субсидий и урезании льгот. При том, что идет постоянный рост тарифов, который мы ожидаем и в конце этого года, подорожает стоимость тепла и газа», - сказал он.

Попенко рассказал, что сотни тысяч украинцев самостоятельно за свой счет провели газ в свои частные дома и сейчас эти трубы у них забрали, оформили их в собственность облгазов, которые снимают плату с людей за их использование. При этом, сказал он, государство ничего не хочет делать в этом случае, а трубы не принадлежат людям, которые их провели.

Попенко сказал, что кусок трубы в 20 - 30 метров, которую человек самостоятельно провел, является его частной собственностью, за которую он заплатил.

«Нигде в мире нет такого, чтобы человек протянул трубу, а потом сразу переписал ее на облгазы, которые потом тебе же и выставляют стоимость обслуживания», - резюмировал он.