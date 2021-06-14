Глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко у програмі Любові Завальнюк «Суть событий» розповів, чи є скорочення в великих торговельних мережах у результаті зниження рівня продажів

«Ні, скорочень немає… Оскільки якщо ми з вами говоримо про економію або, навпаки, подорожчання продукції… То відбувається подорожчання продукції. Чи відбувається економія? Так, звісно. Тому, наприклад, людей можуть оформлювати лише за 3 місяці після того, як вони почали працювати. Тому що велика проблема для будь-якої торговельної мережі – це людина, яка лише тільки починає працювати. Тому що як раз на цій стадії дуже часто люди змінюються», - каже експерт.

За його словами, буває таке, коли працівники після 2 тижнів роботи розуміють, що їм така робота не підходить – або ж вони для неї не підходять.

«На цій стадії багато хто оформлений як, скажімо так, забажаєте, але без сплати податків. Тому все ж таки більшість людей, тим більше матеріально відповідальних, просто вимушені оформлювати. Інакше це біч для торговельних компаній, коли вони не оформлюють, наприклад, когось з виробників, працівників… А потім починається проблема, коли зникають кошти, коли зникають товари, продукти», - сказав Дорошенко.

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