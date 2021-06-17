Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что поддерживает налоговую амнистию
По его словам, народные депутаты от «Слуги народа» задекларировали 1 млрд 103 млн грн наличными, а в банках они держат более 200 млн грн.
«Я уже молчу о Порошенко, у которого наличными 1,8 млрд грн. Я молчу о многих прокурорах, председателях областных администраций, представителях милиции – они ведь тоже в наличке держат так же, еще и с гордостью декларируют», - говорит Томенко.
Политик считает, что с 1 сентября, когда заработает закон, все политики должны сдать свою наличку в государственные банки.
«Я не спрашиваю, условно говоря, как вы миллиарды получили. Но 1 сентября, пожалуйста, вы положите в банки свои деньги. Еще желательно проценты заплатить. Они ж как сделали? Что депутаты, министры – так называемая первая категория чиновников – не подпадают под налоговую амнистию. Будто это честно. По моему мнению, нет. Друзья, все должны», - сказал он.
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Ранее Politeka сообщала, что Томенко рассказал, сколько украинцев поддерживают закон о деолигархизации.
Также Politeka сообщала, что Балашов заявил, что главной ошибкой президента Порошенко был его бизнес.