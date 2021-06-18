Аномальное падение цен на электроэнергию в мае ниже себестоимости производства привело к хронической убыточности всех генерирующих компаний.



Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде.



"Средневзвешенная цена на сутки заранее упала до исторического минимума вообще за весь период существования рынка электрической энергии. И она намного была меньше, чем даже себестоимость электроэнергии, которую производит государственное предприятие «Энергоатом», это самая низкая себестоимость в государстве. Безусловно, что для всех других типов генерации такие ценовые показатели являются очень глубоко убыточными», - отметил министр.



По его словам, обвал цен привел к финансовой разбалансировке госкомпаний и поставил под угрозу подготовку к осенне-зимнему периоду.



"Такая ситуация в свою очередь привела к финансовой разбалансировке государственных предприятий, а это особенно важно в контексте выполнения ими обязанностей обеспечения электроэнергией населения. Разбалансированность рынка так же мы видели большие риски в этом в контексте синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Европейского Союза», - добавил Галущенко.



Он отметил, что сейчас критическая ситуация на энергорынке требует оперативного вмешательства.



"На сегодня, безусловно, требует оперативного вмешательства рынок электрической энергии. На самом деле уже некоторые шаги сделаны. Есть еще инициативы, которые мы будем продвигать», - подчеркнул министр.



Напомним, причиной аномального падения цен на электроэнергию стали махинации трейдеров.



В конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.



НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.



10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.



16 июня НКРЕКП опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.