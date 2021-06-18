Сделали из Конституции абсолютно гибкую конструкцию. Так заявил юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко в программе Алексея Толкачева «БДСМ», который рассказал об эффективности украинской Конституции и о том, как политики используют ее в своих целях.

В частности, он рассказал о том, в каких условиях принималась действующая украинская Конституция, и что сделало ее «гибкой».

«Вышиванка не оказывает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной. Ее приняли, она оказалась очень эклектичной. Мне когда-то Тарас Стецькив (украинский политик, один из соавторов Конституции, - ред.) рассказывал, как они разменивали, условно говоря, язык и веру на «социалку» с левыми Мороза», - говорит Друзенко.

Юрист отметил, что этом всем это был большой шаг вперед по сравнению с советской Конституцией. По его мнению, если бы к ней относились серьезно, она могла бы стать регулятором, который постепенно где-то можно было совершенствовать. Однако, говорит Друзенко, недостаток веры в правила игры и вера в то, что выигрывает тот, кто играет не по правилах, превратило в конце концов Конституцию на «проститутку», с которой никто не женится и все только «имеют».

По словам Друзенко, первым закрывать глаза на Конституцию начал Леонид Кучма, который просто не подписывал законы, которые ему не нравились, потом появился Конституционный суд, который должен стоять на страже Конституции, однако допускал неконституционные подсчеты сроков.

«А потом мы увидели, что Конституцию начали переделывать под очень краткосрочные потребности: ее начали менять под каждого президента, а затем под каждый нужный момент. Но сущность Конституции — это прочный каркас, это то, что не гнется, то, что ограничивает политикам пространство для маневра. Они с нее стали делать абсолютно гибкую конструкцию. И сгибают даже не к политической необходимости, а к необходимости момента», - заявил Друзенко.

Напомним, Друзенко заявил, что украинские политики или все мазаны одним миром, или просто потеряли чувство реальности.

Ранее Politeka сообщала, что Глузман прокомментировал массовую подготовку правоведов в Украине.



