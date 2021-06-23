Политический эксперт Александр Мусиенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, почему Украина не делает свои ракеты.

«Это же стратегическое виденье должно быть. Я все время говорю на всех эфирах о военно-промышленном комплексе как о локомотиве украинской экономики. Это очень высокотехнологическая отрасль. Ведь рабочие места, ведь использовать технологии можно в военной и гражданской жизни, это прибыль какая, налоги, зарплаты и плюс обороноспособность… Но мы только говорим об этом», - сказал эксперт.

По его мнению, Украина выделила слишком мало средств для покупки военного флота. Мусиенко считает, что малые артиллерийские катера, которые наша страна планирует закупить, больше подходят для Азовского, а не для Черного моря.

«Флот, естественно, надо развивать. А флот – это очень дорогая вещь, дорогая структура. Это все горизонты планирования, это стратегии…», - сказал он.

Также Мусиенко обратил внимание на то, что у Украины нет торгового флота.

«Тоже проблема. Почему нет у нас торгового флота, как у других стран? У той же Норвегии, куда мы продаем… Это целый комплекс проблем, который надо поднимать, надо планировать, надо стратегически развивать», - констатирует эксперт.

Он отметил, что РФ сейчас проводит постоянные учения подводных лодок, проекты которых закладывались в 2000-2001 годах. А Британия недавно спустила на воду сверхновый мощный авианосец – этому проекту 10-15 лет. Поэтому Мусиенко еще раз подчеркнул, что Украине надо разработать стратегию развития флота.

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