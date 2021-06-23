Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал о трёх важных составляющих для любого бизнеса. По его словам, только бизнес, который следует современным тенденциям, способен расти.

«Всё время создаются новые бизнесы. Если у вас нет финансов и капитала, вы только в новом можете хорошо заработать. Что-то новое создается и тогда вы там должны быть», - отметил Балашов.

По словам эксперта, сейчас весь бизнес перемещается в интернет, поэтому почти все деньги, которые можно заработать, циркулируют там. Как отметил Балашов, бизнес должен следовать мировым тенденциям, чтобы развиваться.

«Если представить себе товар, то вы должны сделать его дешевле, лучше и быстрее. Если вы берёте эти три составляющие любого товара, который вы сделали дешевле, лучше и быстрее, то всё – вы уже впереди планеты», - подчеркнул Балашов.

По мнению эксперта, бизнес должен стремиться как можно лучше развиться именно по параметрам: скорость доставки, качество товара и дешевизна, ведь когда людям что-то выгодно, они обязательно это заметят и создадут спрос.

Напомним, для Politeka Балашов рассказал, чем обернулось для Лукашенко задержание Протасевича.

Ранее на Politeka Балашов объяснил, что коллективистское мышление не характерно украинцам.