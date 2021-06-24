Политолог Андрей Бодров в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, почему США и Британия опасаются Северного потока-2
По его словам, США и Британия, которые находятся в консолидации, опасаются сближения России и Европы.
«Отец геополитики Карл Хаусхофер говорил, что тот, кто владеет российской и европейской территорией, тот владеет Евразией, а тот, кто владеет Евразией, тот владеет миром. Это классическое противостояние сухопутных империй в противовес морским, то, что называлось в дипломатической классике 19-20-го века «Большая игра», которую британцы вели против Российской империи», - отметил Бодров.
По словам эксперта, в этой «игре» самое страшное для британской и американской элиты то, что Европа и Россия могут консолидироваться.
«А Северный поток-2 – один из таких признаков, от которых у них волосы шевелятся не только на голове и сердце замирает. Отсюда и весь тот хайп, который возник вокруг газопровода», - подчеркнул эксперт.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Беременная Осадчая в Одессе ушла в отрыв с Каменских и Хименесом-Браво: фото с вечеринки
Два малыша выпали из окон, взрослые недоглядели: детали несчастья в Киеве
Меладзе потерял близкого человека, первые подробности трагедии: «Спасибо тебе за все»
82-летнюю украинку могут отправить в тюрьму на 15 лет: что натворила старушка
Как отметил политолог, Британия вышла из Европы, чтобы присоединится к отдельному техно-экономическому англо-саксонскому блоку, потому что Британии было нецелесообразно оставаться в Европе, ведь они разные по политическому и ментальному укладу.
«Всё таки Старая Европа интеллигентней в этом плане, и была посдержанней континентально, они давным-давно научились руководить колониями», - рассказал эксперт.
Напомним, для Politeka Толкачев рассказал, какое будущее нас ждет.