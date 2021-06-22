Наша політична культура кожного разу потрапляє в пастку східнохристиянської іконічності. Так в програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» Олександр Клименко, український мистецтвознавець, художник та іконописець, який пояснив, чому українцям потрібно переглянути своє ставлення до сакралізації ікон.

За його словами, коли ми говоримо про ікони, відразу виникає тема православної ікони з її сакралізацією. На противагу українській переважній традиції, у країнах протестантського світу, наприклад, взагалі не було ікон, додає митець.

«Проблема східного християнства у тому, що тут до теми іконопису і ікон дуже обережно треба ставитись. Навіть той же «Кобзар» Шевченка і сам Шевченко. Українці – літературоцентрична нація. Але ми ж практично не читаємо зараз», - заявив Клименко.

Він зазначив, що при всій повазі українців до Шевченка та «Кобзаря» насправді мало хто уважно читав його. Тож, каже мистецтвознавець, нашим громадянам притаманне східнохристиянське ставлення до книги, як до Біблії, як до того, що ми цілуємо і шануємо більше, ніж читаємо.

«Тому у нас є спокуса перетворити будь-якого імператора в Христа. Ми забуваємо про те, що це тільки образ. І це наша політична культура кожного разу потрапляє в цю пастку східнохристиянської іконічності. Тому я би взагалі в найближчі років 50 не будував пантеону», - каже Клименко.

Нагадаємо, Клименко заявив, що він проти будь-якого культу особистості.