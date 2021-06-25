Свое мнение про инцидент с британским эсминцем высказал политолог Руслан Бизяев на проекте «Развилка» журналистке Любови Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

«Этим инцидентом, с моей точки зрения, очень сильно напугали Европу. На сегодня прошла информация, что Макрон и Меркель собираются пригласить Путина на ближайший саммит ЕС. Это фактически будет означать окончание эпохи глобального противостояния между Европой и Россией, которую мы наблюдали после событий 2014 года в Украине, связанных с Крымом и Донбассом», - сказал он.

Бизяев считает, что это та самая спираль перезагрузки, о которой говорили на последнем саммите ЕС и она начинает применяться на практике. Естественно, у Британии немного другая позиция, уверен он, а именно – это ослабленная и разъединенная Европа.

«Буквально вчера прошла информация, что британцам сказали определиться с гражданством тем гражданам ЕС, которые находятся на территории Великобритании. С другой стороны, и Россия сейчас не против воспользоваться ситуацией для того, чтобы позиция Парижа и Берлина была более лояльна и понятна для Москвы», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что каких-то ярких достижений у Антикоррупционного суда, НАЗК, САП нет.

Также ранее Бизяев рассказывал, что об инциденте с Defender как о способе серьезно напугать Европу: «Там вопрос не в военном конфликте».