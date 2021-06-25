Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, слил ли Байден Украину на саммите в Женеве. Также эксперт рассказал, какие сейчас отношения у США и России.

«За время, что прошло с момента саммита, было сломано немало копий по поводу того, что слил Байден Украину Путину в Женеве или нет. Отвечу кратко – нет. Байден, с его многолетним опытом в политике и прекрасным пониманием того, с кем он имеет дело, такой ошибки совершить не мог априори. Но очевидно, что определенные договоренности достигнуты были, включая и Украину, на реализацию которых сам Байден отвел от трех месяцев до полугода», - отметил Яли.

Как отметил политолог, неслучайно, что главный по переговорам в Нормандском формате Дмитрий Козак заявил сразу после встречи, что Россия надеется на помощь Вашингтона в реализации Минских соглашений.

«Появилась даже информация о том, что Россия не против присоединения США к Нормандскому формату. Хотя ранее выступала категорически против этого. Естественно, только при условии того, что США будут помогать России заставить Украину выполнить Минские соглашения на условиях Кремля. То есть выполнить их политическую часть без полной реализации пунктов безопасности. Не говоря уже о передаче контроля над границей с РФ Украине», - подчеркнул Яли.

По мнению эксперта, в этом и суть плана Кремля под непонятным термином для украинцев «Формула Штайнмайера», которую Зеленский, по словам Яли, вероятно пообещал имплементировать в законодательное поле Украины после встречи с Путиным в Париже в декабре 2019 года в Нормандском формате.

«И даже пытался реализовать, прощупывая общественное мнение (Зеленский, - ред.). Но в итоге ему этого сделать не удалось, и на этом вопрос о новой встрече в Нормандском формате был закрыт на неопределенное время. С того момента Зеленский неустанно твердит о необходимости модернизации Минских соглашений. Даже была разработана в этом году «дорожная карта» совместно с Германией и Францией по пошаговой имплементации всех пунктов, начиная с тех, что касаются вопросов безопасности, и заканчивая передачей контроля Украине границы с РФ, на что Россия ответила их «сливом» в СМИ и обострением ситуации на Донбассе», - заявил эксперт.

Напомним, Politeka публиковала слова Яли, что никакого прорыва и серьезной перезагрузки взаимоотношений между двумя странами нет.

Ранее для Politeka Яли рассказал об аспектах саммита в Женеве.