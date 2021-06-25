Налоговый комитет Рады одобрил Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр и лотерей (рег. № 2713-д), которым налогообложение на доход от игорного бизнеса снижается с 18% до 10%. Также законопроект предлагает убрать налогообложение НДФЛ прибыли игроков с выигрышей до 8 минимальных зарплат. Произошло это сразу после того, как Комитет проголосовал увеличение налогов для украинцев и бизнеса, что является откровенным издевательством.

Об этом написал народный депутат Украины Андрей Николаенко на своей странице в Фейсбук.

«Верх цинизма - после рассмотрения такого масштабного и катастрофического для сотен тысяч налогоплательщиков проекта 5600, пытаться снизить налоги для игорного бизнеса. Неужели теперь казино-это основа экономического роста Украины? Видимо, именно для того, чтобы пропихнуть все эти дикие нормы, монобільшість планирует провести на следующей неделе сразу два пленарных заседания», - заявил Николаенко.

В свою очередь народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк посчитала: по состоянию на сегодня от выдачи лицензий на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в госбюджет уплачено свыше 630 млн грн – вместо 12 миллиардов гривен, которые обещали депутаты, принимая законопроект, который вернул в Украине игорный бизнес. Также она выразила убеждение, что этот законопроект поможет отмывать средства, полученные незаконным путем.

«Чем врачи, которые получают меньше 8 минималок, хуже игроков? Кроме этого, авторы проекта хотят втрое уменьшить ежегодную оплату за лицензию до ввода в эксплуатацию онлайн-системы мониторинга. Я уже молчу о попытке избежать идентификации клиентов, которые выиграли. Это может вызвать отмывание средств и мы снова получим ноунеймов, которые «выиграли», и депутатов-счастливчиков, которые декларируют успешный успех в лотереях», - убеждена нардеп.

Как известно, Налоговый комитет рекомендовал к рассмотрению Верховной Радой законопроект №5600, которым повышаются налоги и сборы для подавляющего количества отраслей. Это, по убеждению экономистов, вызовет рост инфляции, и, как следствие, скачок цен на товары и услуги в Украине.

Против принятия этого законопроекта выступило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК): там заявили, что он имеет коррупциогенные факторы, поэтому его необходимо доработать. Согласно сообщению НАЗК, при подготовке проекта зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также он не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.