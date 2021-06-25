Если Украина в своей внешней политике должна учитывать интересы Великобритании, то в чём эти интересы состоят? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает политик, анархист, политический консультант и блогер Михаил Чаплыга.

«Согласно международной конвенции, в Чёрное море могут заходить военные корабли третьих стран, но ненадолго. Поплавать там можно, базироваться – нельзя. Но есть одно место, где можно построить базу, потому что формально оно не считается Чёрным морем – это Очаков. Именно туда и нацелились британцы. Они готовы дать нам два старых корабля в обмен на право построить там две базы. Они даже не прочь повоевать на нашей стороне, ведь до Британских островов здесь далеко, и если что, они не пострадают, в отличие от нас. Британцы говорят нам: не факт, что Крым в результате станет украинским, но российским он точно не будет», - считает анархист.

Он также напомнил, что, говоря о правах Украины на Крым, нельзя забывать о Севастополе, поскольку административно он не входит в состав Крыма, но по праву также является украинским.

«А Британия уже не та, достаточно вспомнить недавний инцидент возле Крыма. Ведь с точки зрения международного права британский эсминец двигался в территориальных водах Украины с её разрешения и был обстрелян россиянами. Налицо акт агрессии. А что делает Британия? Она притворяется, будто ничего не произошло», - отмечает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что украинской власти необходимо перезагрузить систему, но она может оказаться неспособной на это.

Также Чаплыга высказал мнение, что для Украины международные корпорации более опасны, чем олигархи.



