Если Украина в своей внешней политике должна учитывать интересы Великобритании, то в чём эти интересы состоят? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает политик, анархист, политический консультант и блогер Михаил Чаплыга.
«Согласно международной конвенции, в Чёрное море могут заходить военные корабли третьих стран, но ненадолго. Поплавать там можно, базироваться – нельзя. Но есть одно место, где можно построить базу, потому что формально оно не считается Чёрным морем – это Очаков. Именно туда и нацелились британцы. Они готовы дать нам два старых корабля в обмен на право построить там две базы. Они даже не прочь повоевать на нашей стороне, ведь до Британских островов здесь далеко, и если что, они не пострадают, в отличие от нас. Британцы говорят нам: не факт, что Крым в результате станет украинским, но российским он точно не будет», - считает анархист.
Он также напомнил, что, говоря о правах Украины на Крым, нельзя забывать о Севастополе, поскольку административно он не входит в состав Крыма, но по праву также является украинским.
«А Британия уже не та, достаточно вспомнить недавний инцидент возле Крыма. Ведь с точки зрения международного права британский эсминец двигался в территориальных водах Украины с её разрешения и был обстрелян россиянами. Налицо акт агрессии. А что делает Британия? Она притворяется, будто ничего не произошло», - отмечает Михаил Чаплыга.
Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что украинской власти необходимо перезагрузить систему, но она может оказаться неспособной на это.
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Также Чаплыга высказал мнение, что для Украины международные корпорации более опасны, чем олигархи.